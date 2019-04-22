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Курс доллара: МЭР спрогнозировало курс доллара на ближайшие годы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство экономического развития России считает, что курса доллара в 2020-2022 годах сохранится на уровне 65-66 рублей, несмотря на снижение цен на нефть.
«Последовательная реализация макроэкономической политики в рамках бюджетного правила обеспечивает низкую зависимость курса рубля от динамики цен на нефть, в связи с чем все большую значимость в формировании динамики курса рубля к доллару будут приобретать потоки капитала. Фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам (значительное положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели государственных финансов, экономический рост), остаются благоприятными. В этих условиях Минэкономразвития России ожидает сохранения курса рубля в диапазоне 65-66 рублей за доллар США в 2020-2022 годах, несмотря на снижение цен на нефть», — говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.
Отмечается, что курс рубля к доллару в 1 квартале 2019 сложился на уровне несколько слабее, чем предполагалось в прогнозе до 2024 года — 66,2 рубля против ожидаемых 64,2 рублей. В течение года в пользу укрепления рубля будет играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно— кредитной и бюджетной политики и ослабление доллара к евро. Министерство прогнозирует сокращение оттока капитала по финансовому счету в два раза по сравнению с предыдущим годом.
Во втором полугодии 2019 года ожидается смягчение бюджетной и денежно— кредитной политики и продолжение интервенций Банка России на валютном рынке в объемах, превышающих покупки валюты в рамках бюджетного правила, что сыграет в пользу ослабления рубля. В итоге обменный курс в среднем за год составит 65,1 рубля.
Ранее Минэкономразвития дало прогноз годовой инфляции.
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Рынки , Минэкономразвития , Центральный банк России
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