Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июньские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,49%, составив $65,87 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,36% — до $74,31 за баррель.