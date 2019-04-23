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Фондовые торги в России начались ростом 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника
ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,14% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 588,3 пункта. Индекс РТС подрос на 0,18% до отметки 1 277,93.
«Российскому фондовому рынку в понедельник помогло вырасти нефтяное ралли, а также итоги выборов на Украине, которые вселили хоть и небольшую, но надежду на перезагрузку отношений между Украиной и Россией в лучшую сторону. Большинство рынков стран Юго-Восточной Азии сегодня с утра в плюсе. Сегодня мы ожидаем, что российский фондовый рынок откроется небольшим ростом. Наш прогноз по индексу РТС 1 220—1 300 пунктов, а по индексу Мосбиржи — 2 520—2 600 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Рынки , Наталья Мильчакова , Московская биржа
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