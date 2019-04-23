Фондовые торги в России начались ростом

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника

На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,14% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 588,3 пункта. Индекс РТС подрос на 0,18% до отметки 1 277,93.