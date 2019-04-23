Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2593 пункта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:26 мск индекс вырос на 0,33% и достиг 2593,08 пункта.

В то же время индекс РТС поднялся на 0,42%, до 1280,9 пункта.