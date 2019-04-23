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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2593 пункта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:26 мск индекс вырос на 0,33% и достиг 2593,08 пункта.
В то же время индекс РТС поднялся на 0,42%, до 1280,9 пункта.
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