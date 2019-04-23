Биржи АТР закрылись разнонаправленно на новостях из КНР и в ожидании отчетностей компаний

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника смешанной динамикой на фоне обеспокоенности вокруг дальнейшей политики Китая в области поддержки экономики и в ожидании отчетностей ряда крупных компаний США и Европы, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,51%, до 3198,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,32%, до 1728,86 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index потерял 0,02 пункта и составил 29963,24 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 0,17%, до 2220,51 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,95%, до отметки в 6319,4 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,19%, до 22259,74 пункта.

Аналитики отмечают, что трейдерам в Азии не хватало факторов для того, чтобы совершать покупки, а давление на настроения инвесторов оказали опасения относительно того, что власти КНР могут ограничить поддержку экономики страны.

Обеспокоенность инвесторов появилась после того, как в конце прошлой недели власти КНР в рамках заседания политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) отметили, что наряду с продолжением поддержки экономики они попытаются найти баланс между стабилизацией экономического роста, продвижением реформ и контролем над рисками. Это вызвало на рынке опасения относительно того, что власти второй по величине мировой экономики могут ограничить смягчение денежно-кредитной политики.

На текущей неделе мировые инвесторы ждут продолжения сезона корпоративной отчетности в США и Европе. Так, до конца недели свои финансовые результаты за минувший квартал представят такие компании как Amazon , Facebook, Microsoft Exxon Mobil и Tesla, а также банки Barclays и Deutsche Bank