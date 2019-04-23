Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.75
$
64.00
71.50
71.72
Прогноз
29.04 – 06.05
$
63.87
72.09
Индексы и котировки Brent
74.42
–0.09 Золото
1271.80
+0.03 РТС
1277.71
+0.27
Динамика валют
EUR / USD
24.04
1.1221
–0.0042
09.04
1.1263
21.04
10.04
29.03

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум 

Москва24 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Индекс Московской биржи достиг 2593,08 пункта, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
К 10:26 по московскому времени индекс вырос на 0,33%. В свою очередь индекс РТС прибавил 0,42%, составив 1280,9 пункта.
Увеличение индекса Мосбиржи сопровождается укреплением российской валюты. В частности, доллар потерял 0,03%, упав до 63,8 рубля. А курс европейской валюты снизился на 0,1%, до 71,76 рубля.
В начале апреля Минэкономразвития повысило прогноз курса рубля к доллару. В МЭР пояснили, что укреплению национальной валюты поможет новый приток средств иностранных инвесторов на рынок облигаций федерального займа.
Москва24: последние новости
Курс евро обновил минимум 2019 года В Госдуме прокомментировали намерение ЕС начать торговые переговоры с США Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Рынки , Московская биржа , Минэкономразвития
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пошли на поправку: Россия встает с нефтяной иглы19
У россиян нашли лишние деньги74
Подсчитал «украденное»: в бюджете не хватило 772 млрд250
Решена судьба спорного российского мегапроекта35
Крым отрубили от российского электричества105
Видео
Заблокировать: Над «Северным потоком–2» нависла угроза
Экономика Компании
Грязная нефть: Минск выбивает деньги из Москвы
Экономика Статьи
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Ценные бумаги: Россия не сможет отказаться от Америки
Экономика Статьи
Крым отрубили от российского электричества
Экономика
Белоруссия ограничила экспорт нефти из России
Экономика
Укрепление рубля: стоит ли покупать валюту сейчас?
Личный счет
Решена судьба спорного российского мегапроекта
Экономика
Курс на $80: США взялись за нефть
Экономика Статьи
Надоело клянчить: Минск откажется от российской нефти
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение