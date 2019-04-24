Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,56%, составив $65,93 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,50% — до $74,14 за баррель.