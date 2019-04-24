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Цены на нефть снижаются
RT на русском
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ещё 1
3 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,56%, составив $65,93 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,50% — до $74,14 за баррель.
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