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Цены на нефть снижаются 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,56%, составив $65,93 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,50% — до $74,14 за баррель.
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