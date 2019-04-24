Доллар преодолел психологическую отметку

Московской биржи На торгах в среду, 24 апреля, курс доллара превысил отметку в 64 рубля: к 12:48 доллар стоил 64,0100 рубля. Об этом свидетельствуют данные сайта

Курс российской валюты снижался с утра. К 10:00 доллар дорожал на 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, до 63,88 рубля.

Евро также показал рост и достиг 71,7750 рубля.

Как рассказал «Прайму» глава отдела экспертов по фондовому рынку « БКС Брокер » Василий Карпунин, российская валюта дешевеет на фоне небольшого отката нефтяных котировок. Он отметил, что вместе с рублем снижаются курсы валют других развивающихся стран, а доллар при этом укрепляется к большинству мировых валют.

Аналитики Промсвязьбанка заявили агентству, что пара доллар-рубль продолжит консолидироваться в границах 63,5-64 рубля. Карпунин считает, что российская валюта может укрепиться до 62,6-63,1 рубля за доллар, но со следующей недели перейдет к росту в сторону 65-66 рублей за доллар.

В начале года рубль начал дорожать благодаря профициту торгового баланса по итогам 2018-го и росту цен на нефть. К середине января доллар подешевел до 66,68 рубля, а евро опустился до 76 рублей впервые с 18 декабря.