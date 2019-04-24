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Доллар преодолел психологическую отметку 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
На торгах в среду, 24 апреля, курс доллара превысил отметку в 64 рубля: к 12:48 доллар стоил 64,0100 рубля. Об этом свидетельствуют данные сайта Московской биржи.
Курс российской валюты снижался с утра. К 10:00 доллар дорожал на 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, до 63,88 рубля.
Евро также показал рост и достиг 71,7750 рубля.
Как рассказал «Прайму» глава отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин, российская валюта дешевеет на фоне небольшого отката нефтяных котировок. Он отметил, что вместе с рублем снижаются курсы валют других развивающихся стран, а доллар при этом укрепляется к большинству мировых валют.
Аналитики Промсвязьбанка заявили агентству, что пара доллар-рубль продолжит консолидироваться в границах 63,5-64 рубля. Карпунин считает, что российская валюта может укрепиться до 62,6-63,1 рубля за доллар, но со следующей недели перейдет к росту в сторону 65-66 рублей за доллар.
В начале года рубль начал дорожать благодаря профициту торгового баланса по итогам 2018-го и росту цен на нефть. К середине января доллар подешевел до 66,68 рубля, а евро опустился до 76 рублей впервые с 18 декабря.
Затем Минфин США решил исключить En+, «РусАл» и «Евросибэнерго» из санкционного списка, в котором они находились с 6 апреля 2018 года. Это также способствовало укреплению рубля. К началу этой недели (на 22 апреля) Центробанк снизил курсы доллара и евро до 63,9602 рубля за доллар и 71,9232 рубля за евро.
Комментарии52
Рынки , Видео , Экономика , Казначейство США , En+ Group , БКС Брокер , Промсвязьбанк , Московская биржа , Евросибэнерго , Центральный банк России , Русал , Евро , Доллар
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