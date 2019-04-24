Фондовые торги в России начались разнонаправленно

Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,16% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 583,3 пункта. Индекс РТС подрос на 0,01% до отметки 1 277,81.