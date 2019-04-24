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Фондовые торги в России начались разнонаправленно 

Банки.ру + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,16% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 583,3 пункта. Индекс РТС подрос на 0,01% до отметки 1 277,81.
«Корректировка нефтяных цен и большинства азиатских рынков задает умеренно-негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который может начать торги незначительным снижением. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 560—2 610 пунктов, по индексу РТС — 1 265—1 290 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.
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