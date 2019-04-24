Курс доллара: рубль снижается вместе с валютами развивающихся рынков

Курс рубля в первой половине торгов снижается вместе с валютами развивающихся рынков, отмечают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.39 мск среды рос на 31 копейку — до 64 рублей, курс евро — на 29 копеек, до 71,78 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже

Евро к доллару снижался на форексе на 0,05% — до 1,1216 (в ходе утренних торгов евро опускался до 1,1195).

К текущему моменту турецкая лира к доллару теряет порядка 0,5%, южноафриканский рэнд падает на 0,95%, индийская рупия снижается на 0,17%, при этом бразильский реал подрастает на 0,08%.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ

Рубль с начала торгов сдал позиции в парах с долларом и евро и продолжает значительно снижаться, теряя порядка 0,6% и 0.5% соответственно.

"Причины здесь следующие. Утром произошел небольшой откат нефтяных котировок. Кроме того, на азиатской сессии в целом валюты развивающихся стран выглядели слабо. В это же время американский доллар укрепился по отношению к большинству мировых валют", — комментирует начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.

В частности, еще большие, чем рубль, потери в паре с долларом несли турецкая лира и южноафриканский рэнд, сопоставимое снижение демонстрировали мексиканский песо и индийская рупия, указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко

Индекс доллара DXY также укреплялся с утра, в том числе в паре с евро доллар тестировал психологически важную отметку в 1,12, добавляет он.

Кроме того, накануне рубль выступал практически единственной валютой на развивающихся рынках, торговавшейся в плюсе к доллару, что вероятно было обусловлено крупными валютными продажами перед основными налогами в четверг (предварительные платежи пройдут уже сегодня), замечает эксперт. В итоге сегодня экспортеры "отпустили" рубль, и уже на открытии отечественная валюта выровнялась по отрицательной динамике с другими валютами развивающихся рынков, обращает внимание аналитик.

"Глобальным покупкам доллара могли способствовать сразу два фактора. Первое — это хорошая корпоративная отчетность и сильные данные по рынку недвижимости в США, вышедшие накануне. Вторым фактором, по всей видимости, является усиление геополитической напряженности, связанное с рисками наложения санкций США против импортеров иранской нефти. Об уходе инвесторов от рисков свидетельствует и утреннее укрепление "защитных" японской йены и швейцарского франка в паре с долларом, несмотря на глобальные покупки последнего", — говорит Кравченко.

ПРОГНОЗЫ

"В целом рубль остается в лидерах по укреплению на развивающихся рынках с начала года, что потенциально создает риски не менее существенной коррекции в случае возобновления санкционной риторики", — считает Кравченко из "Велес Капитала".

При текущей сравнительно невысокой торговой активности на глобальном валютном рынке пара доллар-рубль может продолжать консолидироваться в диапазоне 63,5-64 рубля, считают аналитики Промсвязьбанка

На горизонте до конца этой недели потенциал для укрепления рубля еще имеется. "В частности, ближайший диапазон торможения по доллару, на мой взгляд, расположен около 62,6-63,1. При этом отмечу, что по мере завершения налогового периода курс пары доллар-рубль на следующей неделе может найти точку опоры, от которой впоследствии ожидаю постепенный возврат в сторону 65-66 рублей", — считает Карпунин из "БКС Брокер".