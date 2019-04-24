Биржи АТР закрылись разнонаправленно в ожидании торговых переговоров США и Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды смешанной динамикой в ожидании очередных торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,09%, до 3201,61 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,1%, до 1747,88 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index потерял 0,53% и составил 29805,83 пункта, южнокорейский KOSPI опустился на 0,88%, до 2201,03 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,99%, до отметки в 6382,1 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,27%, до 22200 пунктов.

Белый дом сообщил в среду, что новые раунды переговоров США и Китая по торговле пройдут 30 апреля и 8 мая. США на переговорах будут представлять торговый представитель страны Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а Китай — вице-премьер Лю Хэ. Инвесторы предпочитают проявлять осторожность в своих действиях на рынках перед началом данных переговоров.

Участники торгов также обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США завершили вторник уверенным ростом после публикации финансовых отчетов крупных компаний и статистики по рынку жилья, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных уровней.