СМИ: Белоруссия пригрозила приостановить транзит российской нефти

Белоруссия при негативном развитии событий может приостановить транзит загрязненной российской нефти на экспорт, объявили в среду в эфире телеканала «Беларусь 1».

«При самом негативном развитии событий наша республика будет вынуждена приостановить транзит ядовитой нефти на экспорт, чтобы защитить как свои интересы, так и интересы партнеров в Европе«, — цитирует «Интерфакс» сообщение телеканала.

Ранее «Транснефть» признала повышенное содержание в нефти хлоридов и заявила, что примет меры для скорейшего решения проблемы.

Накануне белорусская сторона провела переговоры с «Транснефтью» о возобновлении поставок качественного сырья и компенсации ущерба белорусским заводам. После этого была открыта северная ветка «Сургут — Полоцк», по которой спустя пять дней на ОАО «Нафтан» стала поступать чистая нефть, но в недостаточных объемах.

«По-прежнему не решен вопрос доставки качественной нефти на второй завод — Мозырский. Он в наибольшей степени пострадал от нефтяного суррогата, но готов принимать чистую нефть железнодорожным транспортом», — говорилось в сюжете.

«К сожалению, на текущий момент очевидно, что оперативно решать ситуацию Транснефть не собирается, чем увеличивает и без того колоссальный ущерб партнеров в Беларуси, Украине и Евросоюзе», — резюмировал телеканал.

Накануне заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб сообщил, что экспорт светлых нефтепродуктов из Белоруссии на Украину, в Польшу и страны Балтии был временно приостановлен, объяснив это решение поставками на белорусские НПЗ некачественной нефти из России.