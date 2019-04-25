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Рубль обновил два рекорда роста к доллару и евро 

Российская Газета 1 час назад
— Российский рубль на этой неделе обновил максимум девяти месяцев против доллара (63,50 рубля) и годовой максимум против евро (71,30 рубля). Произошло это на фоне более слабых позиций единой европейской валюты на открытом рынке, что позволило оптимистам усилить разговоры о продолжении роста рубля. Однако мы не разделяем оптимизма сразу по нескольким причинам.
Во-первых, высока вероятность локальной коррекции нефтяных цен уже в начале мая, что скажется и на сырьевых валютах. Но пока они растут, подогреваемые ливийским кризисом и очередной попыткой США оказать давление на Иран.
Во-вторых, сохранение вероятности усиления вербальных и невербальных интервенций со стороны российских финансовых властей. ЦБ может увеличить объем покупок, а Минэкономразвития пересмотрит средний прогноз по курсу рубля, чего будет достаточно для закрытия части длинных позиций.
В-третьих, геополитические кризисы, в которых так или иначе фигурирует Россия. Напряжение сохранится и в Венесуэле, и в Ливии, и на Украине, в чем Запад продолжит обвинять Россию. Следовательно, постарается продолжить политику санкций, никак не способствующих росту инвестклимата.
С учетом всех этих факторов мы ожидаем умеренно-негативного сценария для рубля в течение второго квартала. В паре с долларом целевой коридор — 64-65 рублей, с евро — 71,50-73.
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Рынки , Видео , Экономика , Минэкономразвития , Центральный банк России
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