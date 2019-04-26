Нефть рухнула на 4% после слов Трампа

Цены на нефть рухнули на 4% после слов президента США Дональда Трампа , передает CNBC.

Трамп заявил, что позвонил в ОПЕК и попросил принять меры для снижения цены на топливо.

«Цены на бензин снижаются. Я позвонил в ОПЕК. Я сказал: «Вы должны их снизить. Вы обязаны из снизить», — пояснил Трамп.

После этого цена нефти марки Brent упала до $71,98 за баррель.

Ранее цена на нефть марки Brent превысила $75 за баррель после решение Дональда Трампа не делать исключения из санкций странам, покупающим иранское топливо.