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Нефть рухнула на 4% после слов Трампа 

Газета.Ru + ещё 15 48 минут назад
Фото: Reuters/Depositphotos
Цены на нефть рухнули на 4% после слов президента США Дональда Трампа, передает CNBC.
Трамп заявил, что позвонил в ОПЕК и попросил принять меры для снижения цены на топливо.
«Цены на бензин снижаются. Я позвонил в ОПЕК. Я сказал: «Вы должны их снизить. Вы обязаны из снизить», — пояснил Трамп.
После этого цена нефти марки Brent упала до $71,98 за баррель.
Ранее цена на нефть марки Brent превысила $75 за баррель после решение Дональда Трампа не делать исключения из санкций странам, покупающим иранское топливо.
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