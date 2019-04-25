Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.40
$
64.60
72.00
72.10
Прогноз
29.04 – 06.05
$
63.87
72.09
Индексы и котировки Brent
74.93
+0.05 Золото
1278.37
+0.15 РТС
1255.16
–0.70
Динамика валют
EUR / USD
25.04
1.1151
–0.0123
10.04
1.1274
22.04
11.04
31.03

Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: Reuters
На открытии торгов в четверг, 25 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 17 копеек — до 64,49 рубля.
Курс евро повысился на 17 копеек и составил 71,92 рубля.
RT на русском: последние новости
Рубль снижается к доллару и евро Курс евро обновил минимум 2019 года Цена на нефть марки Brent растёт
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дружбе» конец: Польша отказалась от российской нефти1
«Северный поток-2» значительно подорожает
Грязная российская нефть попадет в Евросоюз2
Россиян предупредили о массовых банкротствах и кризисе74
Цена нефти Brent превысила $75
Видео
Заблокировать: Над «Северным потоком–2» нависла угроза
Экономика Компании
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Личный счет
Грязная нефть: Минск выбивает деньги из Москвы
Экономика Статьи
Новые платежки: как россиян заставят платить за мусор
Личный счет Статьи
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Экономика
Ценные бумаги: Россия не сможет отказаться от Америки
Экономика Статьи
Крым отрубили от российского электричества
Экономика
Белоруссия ограничила экспорт нефти из России
Экономика
Укрепление рубля: стоит ли покупать валюту сейчас?
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение