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Россия и Ирак начали переговоры о взаиморасчетах в нацвалютах 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, промышленности и транспорта.
Россия и Ирак ведут переговоры о взаиморасчетах в нацвалютах. Эта тема обсуждалась в Багдаде, на заседании межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ее сопредседатель с российской стороны — вице-премьер Юрий Борисов.
«Ирак это ключевой партнер на Ближнем Востоке. От его внешнеполитической позиции зависит очень многое. Мы координируем внешнеполитическую деятельность относительно Сирии. Это страна (Ирак — прим. ред.), которая обладает огромными запасами нефти. И поведение этой страны на мировом рынке нефти очень важно для нас. Мы координируем свою позицию вместе с ними», — сказал Борисов корреспонденту «Звезды».
Говорили также о том, что Россия — давний партнер Ирака в нефтегазовой и военно-технической области — готова и к новым направлениям сотрудничества. Например, в сфере транспорта, промышленности и сельского хозяйства.
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Рынки , Юрий Борисов
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