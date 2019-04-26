Россия и Ирак начали переговоры о взаиморасчетах в нацвалютах

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, промышленности и транспорта.

Россия и Ирак ведут переговоры о взаиморасчетах в нацвалютах. Эта тема обсуждалась в Багдаде, на заседании межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ее сопредседатель с российской стороны — вице-премьер Юрий Борисов

«Ирак это ключевой партнер на Ближнем Востоке. От его внешнеполитической позиции зависит очень многое. Мы координируем внешнеполитическую деятельность относительно Сирии. Это страна (Ирак — прим. ред.), которая обладает огромными запасами нефти. И поведение этой страны на мировом рынке нефти очень важно для нас. Мы координируем свою позицию вместе с ними», — сказал Борисов корреспонденту «Звезды».

Говорили также о том, что Россия — давний партнер Ирака в нефтегазовой и военно-технической области — готова и к новым направлениям сотрудничества. Например, в сфере транспорта, промышленности и сельского хозяйства.