Заоблачные цены: США взорвали нефтяной рынок

Цена на нефть марки Brent превысила $75 за баррель. Всему виной решение Дональда Трампа не делать исключения из санкций странам, покупающим иранское топливо. Эксперты полагают, что США таким образом пытаются привлечь новых клиентов для сбыта собственной нефти, и не исключают, что в ближайшее время цена Brent уйдет за $80.

Цена на нефть североморской марки Brent преодолела очередной психологический рубеж в $75 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. Последний раз до этого уровня нефть поднималась 31 октября 2018 года.

По состоянию на 15:00 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляла $75,21 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $66,19 за баррель.

Рост котировок, в первую очередь, связан с решением президента США Дональда Трампа не делать исключений из иранских «нефтяных» санкций. Со 2 мая государства, покупающие у исламской республики нефть, должны будут прекратить это делать, иначе им грозят санкционные меры со стороны США.

«До ввода первых санкций Иран добывал порядка 3 млн баррелей в сутки (б/с), тогда как сегодня — не более 1 млн б/с. Возникает риск появления временного дефицита сырья на рынке, так как Россия и Саудовская Аравия не смогут разом компенсировать снижение предложения», — сказал «Газете.Ru» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Для всех уже не секрет, что США активно манипулируют ценами на нефть, используя в своих руках рычаги давления на Венесуэлу и Иран», — соглашается эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Пакет санкций против Ирана был принят в ноябре 2018 года. Тогда США ввели ограничения, но сделали исключение для восьми стран, которым было временно разрешено покупать иранскую нефть без последствий. В их числе Индия. Китай, Япония, Италия, Южная Корея, Тайвань, Греция и Турция. Срок действия этого режима заканчивается 2 мая. На этой неделе госсекретарь Майк Помпео объявил, что США намерены отказаться от смягчения санкций против Ирана.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, «президент Трамп принял данное решение, чтобы свести экспорт иранской нефти к нулю».

Эксперты предупреждают, что это такой шаг может негативно отразиться на рынке.

Полное эмбарго на экспорт иранской нефти чревато сильным дефицитом на рынке нефти, особенно учитывая, что есть риск падения добычи в Венесуэле и Ливии, а также скачком цен — явно не тот сценарий, который устроил бы США, предупреждает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

Вместе с тем высокие цены на нефть повышают риски, связанные с ростом мировой экономики, а от темпов роста экономики США во многом зависят шансы Трампа на переизбрание.

«В случае значительного сокращения добычи во всех трех странах незадействованных производственных мощностей ОПЕК+ может просто не хватить для того, чтобы сбалансировать рынок. Поэтому полный запрет на экспорт иранской нефти вряд ли будет введен на практике, вероятно, крупнейшие покупатели иранской нефти, такие как Китай, продолжат ее покупать и смогут избежать вторичных санкций, хотя объемы, попадающие на рынок, действительно, могут снизиться», — полагает Маринченко.

К тому же цену на нефть дестабилизирует риск ввода новых ограничений в отношении Венесуэлы. На фоне санкционного давления со стороны США Боливарианская республика за год сократила добычу более чем на 40%. В марте, по данным Международного энергетического агентства, добыча в стране упала до 870 тыс. баррелей в сутки.

Влияет также достигнутое в конце прошлого года соглашение ОПЕК+ о снижении добычи на 1,2 млн б/с, обязательство по которому перевыполняет, например, Саудовская Аравия.

«Уже на следующей встрече ОПЕК+ экспортеры могут принять решение об отмене соглашения, которое подразумевало снижение объемов добычи, и увеличить буровую активность. В целом, сложившаяся ситуация способствует балансировке рынка: увеличение добычи в США компенсируется снижением производства в Иране, Венесуэле, Саудовской Аравии и ростом напряженности в регионе — имеется в виду военный конфликт в Ливии», — отмечает Николаев.

Эскалация в Ливии тем временем набирает обороты. Глава местной нефтедобывающей компании уже предупредил о риске прекращения производства на фоне военных действий. По оценкам экспертов, это «уберет» с рынка еще не менее 300 млн б/с.

После того, как США достигли рекордных показателей добычи нефти, они начали активную борьбу за лидерство на нефтяном глобальном рынке, считает Гасанов.

В прошлом году США вышли на первое место в мире по объему производства нефти — до среднего показателя в 10,9 млн б/с. В начале 2019 года прирост продолжился. По официальному прогнозу американских властей, в текущем году добыча в США составит в среднем 12,1 млн б/с, а в 2020 году выйдет на уровень в 12,9 млн б/с в первую очередь за счет разработки запасов сланцевой нефти в Пермском бассейне.

Теперь, когда есть неопределенность в связи с компенсацией иранской нефти, сами США таким странам, как Китай, Индия, Южная Корея, Япония и Турция, могут предложить свою нефть по дисконту, считает эксперт.

«Пока остается неопределенность на глобальном нефтяном рынке, цены на нефть продолжат рост в район $80 за баррель в ближайшей перспективе», — полагает Гасанов.

4 апреля цена нефти марки Brent поднялась выше $70 за баррель впервые с 12 ноября 2018 года. И с этого времени продолжает расти. Однако рубль нефтяная динамика поддержала слабо. Ранее укрепившийся курс нацвалюты 25 апреля вновь начал слабеть. Так, курс доллара на открытии торгов увеличился на 16 копеек, до 64,48 рубля, а курс евро — на 13 копеек, до 71,89 рубля.