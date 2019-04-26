Транзит российской нефти через Украину может возобновиться в начале мая

Транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу «Дружба» может возобновиться в начале мая текущего года, заявил глава компании «Укртранснафта» Николай Гавриленко.

«"Укртранснафта" ожидает, что поставки по южной ветке «Дружбы» возобновятся в начале мая», — привадит слова Гавриленко агентство Bloomberg.

Ранее «Укртранснафта» сообщила о вынужденной приостановке транзита нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Броды» («Дружба»), уточнив, что в соответствии с соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины компания имеет право приостановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям.

Также среди причин приостановки транзита компания назвала отказ приема некачественной российской нефти на приемо-сдаточном участке «Будковце» в Словакии, а также отсутствие свободных резервуаров на приемо-сдаточном участке «Фенешлитке» в Венгрии.