Криптовалюта Cardano просела на 10%

Investing.com — Криптовалюта Cardano в 21:40 (18:40 GMT) в пятницуторговалась по цене $0,067619 по данным индекса Investing.com, опустившись на 10,21% в этот день. Это было самое значительное падение стоимости криптовалюты начиная с 24 февраля.

Падение спровоцировало также сокращение рыночной капитализации Cardano до $1,75092B, или 1,03% от общей капитализации всех криптовалют. В то время как ранее на пиках капитализация Cardano составляла $23,91700B.

В течение последних 24 часов Cardano торговался в пределах от $0,067099 до $0,072323.

За последние 7 дней криптовалюта Cardano ощущала падение курса в пределах потеряла 14,51%. Объем валюты Cardano, торгуемый в последние 24 часа до момента публикации данного материала, составлял $102,94909M или 0,17% от общего объема всех криптовалют. Курс варьировался в промежутке от $0,0671 до $0,0797 в последние 7 дней.

В данный момент Cardano все еще ниже 94,99% от своих пиковых значений, составивших $1,35, которые были достигнуты 4 января 2018 г..

Тем временем прочие криптовалюты

Криптовалюта Биткойн в последний раз торговалась на уровне $5.237,2, по данным индекса Investing.com, упав 4,43% в течение дня.

Эфириум торговалась $156,08, по данным индекса Investing.com, падение от 5,39%.

Рыночная капитализация Биткойн — $92,63380B или 54,61% от всей капитализации криптовалют, тогда как рыночная капитализация Эфириум –$16,42801B или 9,68% общей капитализации крипторынка.