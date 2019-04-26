Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,48%, составив $64,90 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,23% — до $74,18 за баррель.