До августа: эксперты предсказали колебания курса рубля

Эксперты обещают, что до августа курс рубля будет периодически колебаться, но в спокойном режиме, пишет издание «Эксперт».

Накануне выходных курс доллара вырос на 9 копеек, достигнув 64,75 рубля, евро прибавил 22 копейки, дойдя до 72,19 рубля.

По прогнозам экспертов, вполне реально ожидать следующего скачка стоимости отечественной валюты. Ожидается, что свои долларовые резервы начнет пополнять Минфин , это вместе со спросом физлиц на валюту и окончанием пика налогового периода может спровоцировать рост курса до 67-69 рублей за доллар.

Провоцируют подобную нестабильность действия ЦБ на валютной бирже. С 5 апреля по 13 мая в планах финрегулятора приобрести долларов и евро на 255,4 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этом случае достигнет 11,6 млрд рублей.

Политические факторы, которые могут отразиться на курсе: смена президента Украины только закладывается в цены, решение президента России о выдаче российских паспортов в ДНР и ЛНР, потенциально опасна ситуация вокруг «Северного потока 2».

Что касается ближайшей перспективы — валюту перед отпуском покупать не стоит спешить, так как у рубля сейчас нет причин для резкого падения, считают эксперты.