До августа: эксперты предсказали колебания курса рубля 

Эксперты обещают, что до августа курс рубля будет периодически колебаться, но в спокойном режиме, пишет издание «Эксперт».
Накануне выходных курс доллара вырос на 9 копеек, достигнув 64,75 рубля, евро прибавил 22 копейки, дойдя до 72,19 рубля.
По прогнозам экспертов, вполне реально ожидать следующего скачка стоимости отечественной валюты. Ожидается, что свои долларовые резервы начнет пополнять Минфин, это вместе со спросом физлиц на валюту и окончанием пика налогового периода может спровоцировать рост курса до 67-69 рублей за доллар.
Провоцируют подобную нестабильность действия ЦБ на валютной бирже. С 5 апреля по 13 мая в планах финрегулятора приобрести долларов и евро на 255,4 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этом случае достигнет 11,6 млрд рублей.
Политические факторы, которые могут отразиться на курсе: смена президента Украины только закладывается в цены, решение президента России о выдаче российских паспортов в ДНР и ЛНР, потенциально опасна ситуация вокруг «Северного потока 2».
Что касается ближайшей перспективы — валюту перед отпуском покупать не стоит спешить, так как у рубля сейчас нет причин для резкого падения, считают эксперты.