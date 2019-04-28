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Белоруссия поднимает цены на бензин из-за роста цен на нефть из РФ 

BFM.RU + ещё 2 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Розничные цены на бензин и дизельное топливо на АЗС Белоруссии с 28 апреля увеличиваются на одну копейку или на 0,76% в связи с ростом цены на российскую нефть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концерн «Белнефтехим».
«По состоянию на 26 апреля с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 20,1%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 5,9%», — пояснили в концерне.
Отмечается, что цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,53 белорусского рубля (46,91 российского рубля), АИ-95-К5-Евро — 1,64 белорусского рубля (50,29 российского рубля), АИ-98-К5-Евро — 1,85 белорусского рубля
(56,72 российского рубля), ДТ — 1,64 белорусского рубля (50,29 российского рубля).
Это десятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году в республике. В 2018 году цены на топливо менялись 27 раз, каждый раз они увеличивались примерно на 1 копейку. В «Белнефтехиме» объясняли рост цен необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».
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Комментарии1
Рынки , Экономика , Цена на нефть
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