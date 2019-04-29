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Проблемы с 1 мая: что будет с курсом доллара 

Рамблер 1 час назад
Замдиректора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что уже в начале мая курс доллара может вырасти до 65-66 рублей, если Федеральная резервная система (ФРС) США ужесточит монетарную политику. Об этом пишет «Российская газета».
Комитет по открытым рынкам ФРС США примет решение по процентной ставке 1 мая. В этот же день состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла, где он расскажет о планах регулятора на будущее.
В «Альпари» считают, что ФРС все же оставит ставку неизменной — на уровне в 2,5 процента. Если американский регулятор смягчит денежно-кредитную политику, доллар после праздников ослабнет до 63 рублей, а если нет — окрепнет до 65-66 рублей.
Мильчакова отметила, что с 5 по 10 мая Росстат обнародует статистику по инфляции потребительских цен за апрель. Если темпы инфляции продемонстрируют замедление или останутся прежними, это может укрепить рубль. В «Альпари» считают, что не угрожают рублю и американские санкции: убедительных доказательств вмешательства России в выборы президента США следователи так и не нашли.
При этом в мае может начаться коррекция цен на нефтяном рынке, что способно ослабить российскую валюту.
Еще один потенциально негативный фактор для рубля — выборы в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая. Если выборы завершатся «нормально и без сюрпризов», это положительно повлияет на курс евро и, соответственно, ослабит рубль.
По версии Мильчаковой, в мае рубль все же может продолжить укрепление умеренными темпами, если этому не помешает дешевая нефть. Курс доллара эксперты ожидают на уровне в 63-66 рубля, а евро — 70,7-73,5 рубля.
По итогам торгов в пятницу, 26 апреля, курс доллара составил 64,82 рубля. За неделю американская валюта прибавила около 80 копеек. На рубль влияли внутренние факторы, снижение предложения валюты со стороны экспортеров и нефтяных цен.
Комментарии23
Рынки , Видео , Статьи , Наталья Мильчакова , ФРС , Росстат , Европарламент , "Российская газета"
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