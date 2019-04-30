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​Фондовые торги в РФ стартовали снижением индексов 

Банки.ру + ещё 12 4 часа назад
Фото: Reuters
Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:01 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,2% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 564,72 пункта. Индекс РТС снизился на 0,18% — до отметки 1 252,76.
Последние три недели индекс Мосбиржи проводит в диапазоне 2 540—2 600 пунктов и данный диапазон пока сохраняет актуальность, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
«Сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации преимущественно в середине диапазона, при этом видим вероятность локальной фиксации длинных спекулятивных позиций в преддверии продолжительных выходных и ожидании слушаний в конгрессе США по вопросу недавнего доклада спецпрокурора Мюллера», — комментирует эксперт.
Банки.ру: последние новости
Официальный курс доллара понизился на 6 копеек, евро подорожал на 11 Курс рубля снижается в начале торгов ​Мировые цены на нефть завершили торги понедельника разнонаправленно
Рынки , Михаил Поддубский , Промсвязьбанк , Московская биржа
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