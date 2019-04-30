​Фондовые торги в РФ стартовали снижением индексов

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:01 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,2% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 564,72 пункта. Индекс РТС снизился на 0,18% — до отметки 1 252,76.

Михаил Поддубский. Последние три недели индекс Мосбиржи проводит в диапазоне 2 540—2 600 пунктов и данный диапазон пока сохраняет актуальность, отмечает аналитик Промсвязьбанка