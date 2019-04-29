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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в понедельник, 29 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 1 копейку — до 64,75 рубля.
Курс евро повысился на 6 копеек и составил 72,23 рубля.
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Рынки , Экономика , Московская биржа , Евро , Доллар
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