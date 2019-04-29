Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
27.04
$
64.7053
+0.0259
€
72.0882
–0.0229
ММВБ
29.04 11:00
$
64.6475
–0.0325
€
72.1725
+0.0125
Forex
29.04 11:00
$
64.6647
–0.0104
€
72.1771
+0.0113
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.55
$
64.84
€
72.20
€
72.30
Прогноз
06.05 – 13.05
$
64.61
€
71.93
Индексы и котировки
Brent
71.52
–0.32
Золото
1281.40
+0.01
РТС
1254.39
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
29.04
1.1161
–0.0143
15.04
1.1304
25.04
15.04
03.04
Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
+
ещё 6
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов в понедельник, 29 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 1 копейку — до 64,75 рубля.
Курс евро повысился на 6 копеек и составил 72,23 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Цены на нефть снижаются
Трамп приветствовал заявление Путина по КНДР
Рубль снижается к доллару и евро
Рынки
,
Экономика
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша нашла альтернативу российскому газу
Майские близко: как будут отдыхать россияне
2
Озвучены успехи России в отказе от доллара
59
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
«Газпром» оспорил арест активов по спору с «Нафтогазом»
Видео
Нет транзита — нет газа: Путин предупредил Украину
Экономика
Статьи
Времени нет. Песков усомнился в экономических методах КНР
Экономика
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
«Мы все посчитали»: Путин успокоил россиян после указа по ДНР
Экономика
«Они валяют дурака»: Путин разоблачил Украину
Компании
Заблокировать: Над «Северным потоком–2» нависла угроза
Экономика
Компании
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Личный счет
Грязная нефть: Минск выбивает деньги из Москвы
Экономика
Статьи
Еще одна страна отказалась от нефти из России
Экономика
Новые платежки: как россиян заставят платить за мусор
Личный счет
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение