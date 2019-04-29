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Акции «Газпрома» выросли на 1,5% на фоне рекордной прибыли за 2018 год 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 1,5%, до 163,44 рубля на фоне рекордной прибыли по МСФО по итогам 2018 года в размере 1,46 трлн рублей.
Выручка "Газпрома" за отчетный период увеличилась на 25,5%, до 8,22 трлн рублей. Прибыль от продаж в 2018 году составила 1,93 трлн рублей, что 2,2 раза выше результата 2017 года. Доналоговая прибыль увеличилась в 1,8 раза, составив 1,83 трлн рублей.
Чистая сумма долга увеличилась на 616,89 млрд рублей, или на 26%, до 3 трлн рублей по состоянию на 31 декабря 2018 года. Данное изменение в основном связано с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с увеличением курсов доллара и евро по отношению к рублю.
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Рынки , Компании , Газпром , Московская биржа
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