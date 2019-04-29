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Обвал начинается? Цены на нефть за два дня рухнули на 5% 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: ТАСС
Цены на нефть на прошлой неделе достигли многомесячных максимумов, однако затем рухнули на 5% всего за одни сутки. Что это, начало нисходящего тренда или просто внушительная коррекция?
В моменте стоимость барреля смеси Brent достигала $75,5. Самое интересное началось в четверг вечером. Без какого-либо повода котировки начали снижаться и в итоге упали достаточно сильно. Эксперты отмечают, что объем торгов был очень высоким, в несколько раз превосходил объем последних дней. Очевидно, кто-то из крупных игроков начал игру на понижение.
В пятницу падение продолжилось и цена за баррель североморской смеси опустилась до $71,5.
Конечно, аналитики могут придумать массу поводов для снижения, однако наиболее правдоподобным выглядит все же сценарий, когда крупные игроки просто начали разворачивать рынок, а новостные потоки начнут поступать позже. Примерно так обычно развиваются все тренды на рынке углеводородов.
Как мы помним, осенью прошлого года на рынке наблюдалось настоящее ралли, оно было связан с приближением санкций в отношении Ирана. Однако затем цены также вечером пошли вниз, а позже выяснилось, что Штаты дают послабления для некоторых стран.
Сейчас эти послабления отменяют, однако США заявили о договоренности с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые должны компенсировать недостающий объем. Есть еще и Россия. С октября 2018 года саудиты, Россия и ОАЭ вместе сократили добычу на 1,3 млн баррелей в сутки. Этого с лихвой хватит, чтобы компенсировать потерю Ирана
Здесь есть еще один важный момент. Вашингтон таким образом наносит удар по ОПЕК+, поскольку две страны будут увеличивать объем вопреки договоренности с другими странами.
Как итог, другие участники ОПЕК+ также могут начать увеличивать добычу и на рынке образуется избыток предложения.
Вероятность сильного снижения цен на нефть в ближайшие месяцы крайне высока. С технической точки зрения наиболее вероятным выглядит вариант снижения в районе $65 за баррель смеси Brent. Впрочем, возможно, что падение будет и более существенным, тем более спекулянты очень любят доводить ситуацию до критической.
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