Обвал начинается? Цены на нефть за два дня рухнули на 5%

Цены на нефть на прошлой неделе достигли многомесячных максимумов, однако затем рухнули на 5% всего за одни сутки. Что это, начало нисходящего тренда или просто внушительная коррекция?

В моменте стоимость барреля смеси Brent достигала $75,5. Самое интересное началось в четверг вечером. Без какого-либо повода котировки начали снижаться и в итоге упали достаточно сильно. Эксперты отмечают, что объем торгов был очень высоким, в несколько раз превосходил объем последних дней. Очевидно, кто-то из крупных игроков начал игру на понижение.

В пятницу падение продолжилось и цена за баррель североморской смеси опустилась до $71,5.

Конечно, аналитики могут придумать массу поводов для снижения, однако наиболее правдоподобным выглядит все же сценарий, когда крупные игроки просто начали разворачивать рынок, а новостные потоки начнут поступать позже. Примерно так обычно развиваются все тренды на рынке углеводородов.

Как мы помним, осенью прошлого года на рынке наблюдалось настоящее ралли, оно было связан с приближением санкций в отношении Ирана. Однако затем цены также вечером пошли вниз, а позже выяснилось, что Штаты дают послабления для некоторых стран.

Сейчас эти послабления отменяют, однако США заявили о договоренности с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые должны компенсировать недостающий объем. Есть еще и Россия. С октября 2018 года саудиты, Россия и ОАЭ вместе сократили добычу на 1,3 млн баррелей в сутки. Этого с лихвой хватит, чтобы компенсировать потерю Ирана

Здесь есть еще один важный момент. Вашингтон таким образом наносит удар по ОПЕК+, поскольку две страны будут увеличивать объем вопреки договоренности с другими странами.

Как итог, другие участники ОПЕК+ также могут начать увеличивать добычу и на рынке образуется избыток предложения.

Вероятность сильного снижения цен на нефть в ближайшие месяцы крайне высока. С технической точки зрения наиболее вероятным выглядит вариант снижения в районе $65 за баррель смеси Brent. Впрочем, возможно, что падение будет и более существенным, тем более спекулянты очень любят доводить ситуацию до критической.