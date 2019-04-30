Биржи Европы снижаются на внешнем негативе

Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник на фоне опасений за экономику КНР, которая является второй по величине в мире, при этом негатив сдерживает внутренняя статистика, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.35 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,26%, до 7421 пункта, французский CAC 40 опускался на 0,41%, до 5558,04 пункта, немецкий DAX терял 0,11%, достигая 12315,05 пункта.

Мировые инвесторы во вторник обратили внимание на данные государственного статистического управления Китая, которое сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в апреле сократился до 50,1 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ждали значения показателя на отметке 50,7 пункта. Данная статистика привела к обострению обеспокоенности относительно состояния второй по величие мировой экономики.

При этом сдержать негатив на биржах помогает внутренняя статистика. Так, европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в первом квартале 2019 года составил 0,4% в квартальном выражении и 1,2% — в годовом. Аналитики прогнозировали, что в квартальном выражении показатель вырос на 0,3% и на 1,1% — в годовом. В то же время безработица в еврозоне в марте неожиданно снизилась до минимума с сентября 2008 года в 7,7%. Аналитики ожидали значения показателя на отметке 7,8%.

Несмотря на хорошую внутреннюю статистику, аналитики отмечают сохраняющиеся опасения относительно инфляции в еврозоне. Так, по словам старшего рыночного аналитика CMC Markets в Лондоне Майкла Хьюсона (Michael Hewson), инфляция остается ключевой проблемой для политиков еврозоны.