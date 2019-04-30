Обозреватель «Ридуса» Игорь Серебряный рассказал, что россияне, собравшиеся на майские праздники за рубеж, опасаются, что их рублевые карточки «серьезно полегчают». Однако опрошенные изданием эксперты считают, что серьезные потрясения российской валюте не грозят.
Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский считает, что до конца года российская валюта будет неизбежно дешеветь. Самый крепкий рубль бывает в марте-апреле, а это время уже прошло.
«Но говорить, что рубль «рухнет» — это для красного словца. Он будет слабеть, но по копейке, шаг вперед — два назад», — заявил эксперт.
По его мнению, оснований для ослабления российской валюты ниже 65 рублей за доллар нет.