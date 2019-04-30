«Шаг вперед — два назад»: что ждет рубль на майских

Обозреватель «Ридуса» Игорь Серебряный рассказал , что россияне, собравшиеся на майские праздники за рубеж, опасаются, что их рублевые карточки «серьезно полегчают». Однако опрошенные изданием эксперты считают, что серьезные потрясения российской валюте не грозят.

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский считает, что до конца года российская валюта будет неизбежно дешеветь. Самый крепкий рубль бывает в марте-апреле, а это время уже прошло.

«Но говорить, что рубль «рухнет» — это для красного словца. Он будет слабеть, но по копейке, шаг вперед — два назад», — заявил эксперт.

По его мнению, оснований для ослабления российской валюты ниже 65 рублей за доллар нет.