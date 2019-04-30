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Курс доллара: эксперты сделали прогноз на рубль 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
После апрельского подорожания рубль вернутся к отметке в 66 рублей за доллар, считают эксперты.
Этому будут способствовать как позитивные, так и негативные для валютного рынка события, пишет «Московский комсомолец».
1 мая состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Как ожидается, ФРС оставит ключевую ставку без изменений — на очень низком уровне, что косвенно оказывает поддержку рублю из-за повышения спроса на российские облигации на фоне низкой доходности американских финансовых инструментов.
Из России уехали тысячи долларовых миллионеров
«Эти низкие ставки стимулируют притоки денег на развивающиеся рынки и, соответственно, поддерживают их валюту», — поясняет старший аналитик «Финам» Сергей Дрозов.
Второй позитивный фактор — замедление инфляции, о котором, как ожидается, должен объявить Росстат в первой половине мая.
Третий фактор — снижение риска введения новых санкций после публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, в котором отрицается какая-либо связь предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией.
При этом, утверждают эксперты, имеются и негативные факторы, способные существенно ослабить рубль в мае.
Во-первых, вероятное снижение цен на нефть. По словам заместителя директора информационно-аналитического центра (АИЦ) «Альпари» Натальи Мильчаковой, рубль способен резко отреагировать на изменения нефтяных цен.
Негативным фактором может оказаться также бурный рост на западных фондовых рынках, в особенности, американском.
«Если там конъюнктура поменяется с позитивной на негативную, спекулянты быстренько побегут из наших активов — от риска. И будет ослабление рубля», — считает Сергей Дроздов.
По мнению экспертов, в пользу рубля может сыграть только сочетание нескольких факторов: повышение стоимости нефти до 85 долларов за баррель, активность нерезидентов на рынке российских облигаций и отсутствие санкций. В противном случае рубль опустится до 65-66 рублей за доллар в мае с дальнейшим ослаблением в течение лета.
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Рынки , Видео , Экономика
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