Курс доллара: эксперты сделали прогноз на рубль

После апрельского подорожания рубль вернутся к отметке в 66 рублей за доллар, считают эксперты.

Этому будут способствовать как позитивные, так и негативные для валютного рынка события, пишет «Московский комсомолец».

1 мая состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Как ожидается, ФРС оставит ключевую ставку без изменений — на очень низком уровне, что косвенно оказывает поддержку рублю из-за повышения спроса на российские облигации на фоне низкой доходности американских финансовых инструментов.

«Эти низкие ставки стимулируют притоки денег на развивающиеся рынки и, соответственно, поддерживают их валюту», — поясняет старший аналитик «Финам» Сергей Дрозов.

Второй позитивный фактор — замедление инфляции, о котором, как ожидается, должен объявить Росстат в первой половине мая.

Третий фактор — снижение риска введения новых санкций после публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, в котором отрицается какая-либо связь предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией.

При этом, утверждают эксперты, имеются и негативные факторы, способные существенно ослабить рубль в мае.

Во-первых, вероятное снижение цен на нефть. По словам заместителя директора информационно-аналитического центра (АИЦ) «Альпари» Натальи Мильчаковой, рубль способен резко отреагировать на изменения нефтяных цен.

Негативным фактором может оказаться также бурный рост на западных фондовых рынках, в особенности, американском.

«Если там конъюнктура поменяется с позитивной на негативную, спекулянты быстренько побегут из наших активов — от риска. И будет ослабление рубля», — считает Сергей Дроздов.

По мнению экспертов, в пользу рубля может сыграть только сочетание нескольких факторов: повышение стоимости нефти до 85 долларов за баррель, активность нерезидентов на рынке российских облигаций и отсутствие санкций. В противном случае рубль опустится до 65-66 рублей за доллар в мае с дальнейшим ослаблением в течение лета.