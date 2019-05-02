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Нефть марки Brent подешевела до 71,28 доллара за баррель 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются на фоне роста запасов и добычи сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.24 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,25% — до 71,28 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,48%, до 62,66 доллара.
Статистика минэнерго США, опубликованная в среду, показала сильный рост запасов в стране. За неделю, завершившуюся 26 апреля, запасы нефти в США подскочили на 9,9 миллиона баррелей — до 470,6 миллиона баррелей, тогда как ожидался рост только на 1,5 миллиона баррелей.
Выросла и добыча в стране — на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлой неделей, до 12,3 миллиона баррелей в день.
"Это происходит в то время, когда у американских нефтепереработчиков начинается период весеннего техобслуживания. Это вызывает опасения, что спрос на нефть будет слабым, и запасы продолжат расти", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитиков банка ANZ.
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Рынки , Экономика , Минэнерго , Reuters
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