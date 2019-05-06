Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,41%, составив $60,45 за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть Brent снизились на 2,24% — до $69,26 за баррель.