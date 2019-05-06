Фондовые торги в России начались в «красной зоне»

Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,79% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 560,58 пункта. Индекс РТС снизился на 0,4% до отметки 1 243,44.