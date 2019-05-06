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Фондовые торги в России начались в «красной зоне» 

Банки.ру + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,79% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 560,58 пункта. Индекс РТС снизился на 0,4% до отметки 1 243,44.
«Утром понедельника, после скандальных угроз Дональда Трампа Китаю, фондовые рынки стран АТР снижались на 0,9—5,9%. Учитывая негатив на азиатских рынках и в нефтяных котировках, российский рынок откроется сегодня снижением. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 550—2 600 пунктов, по индексу РТС — 1 230—1 255 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.
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Рынки , Личный счет , Недвижимость , Дональд Трамп , Московская биржа
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