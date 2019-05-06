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10.04
Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
+
ещё 5
4 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля.
Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
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