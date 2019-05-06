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Курс доллара: рубль пошел вниз 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Курс рубля значительно снизился к курсу доллара и евро на открытии торгов 6 мая, о чем свидетельствуют данные Московской биржи.
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 65,5 рубля. Таким образом, доллар прибавил 49 копеек к уровню предыдущего закрытия. Курс евро прибавил 32 копейки и составил 73,3 рубля.
Как передает «Интерфакс», бивалютная корзина растет на фоне заметно дешевеющей нефти и снижения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам, включая валюты развивающихся рынков.
ЦБ уже установил официальный курс на 7 мая. По сравнению с курсом, который был установлен на первые майские праздники, доллар вырос к рублю на 70 копеек, а евро — на 80 копеек, пишет РИА Новости.
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Рынки , Московская биржа , Центральный банк России , РИА Новости
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