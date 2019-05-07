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Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» 

Российская Газета + ещё 46 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства потребовал довести до конца расследование факта попадания некачественной нефти в экспортный нефтепровод, что в определенной степени нанесло урон репутации России как поставщика нефти. «Надо отладить все так, чтобы с точки зрения технологического контроля все было безукоризненно, сделать выводы персональные в отношении тех, кто за соответствующую работу отвечал и отвечает», — заявил он.
Материалы разбирательств должны стать основанием для привлечения к ответственности тех, чьи действия привели к остановке экспортного трубопровода. «Я бы попросил все материалы передать для принятия решения в правоохранительные органы для того, чтобы были сделаны выводы и персонального порядка по ответственным лицам за сам инцидент», — распорядился он.
Проверкой обнаружен источник загрязнения — узел учета «Лопатино» в Самарской области, рассказал глава Минэнерго. Следственные органы выявили группу компаний, занимавшихся незаконной деятельностью и сдачей в общую систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений. «Материалы проверки в настоящее время переданы в Генеральную прокуратуру, проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий ФСБ и Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2 УК РФ. Четыре человека задержаны, решением суда помещены в СИЗО», — сообщил Новак.
После случившегося Минэнерго выступает с инициативой поручить Ростехнадзору и Росстандарту проведение комплексных проверок всех коммерческих пунктов учета нефти, а Росстандарт и Росаккредитацию должны подготовить изменения в нормативно-правовую базу по введению процедур обязательной аккредитации химико-аналитических лабораторий для проведения коммерческих операций с нефтью и нефтепродуктами.
— Предлагается также повысить административную ответственность за нарушение требований технического регламента, — заявил Александр Новак. — Для юридических лиц штраф сегодня составляет всего 300 тысяч рублей. предлагается сделать этот штраф оборотным — до 2 процентов от оборота для юридических лиц.
Очистка нефтепровода еще займет какое-то время. «Мы ожидаем в первой половине мая. Нормализация подразумевает расчистку по одной нитке в каждом из основных экспортных направлений», — рассказал министр о планах. 4 мая качественная нефть поступила в Белоруссию, 6 мая началась прокачка кондиционной нефти в сторону узла учета «Броды» для поставок европейским потребителям. «В ближайшее время ожидаем согласования на прокачку кондиционной нефти в сторону Польши, — добавил глава Минэнерго. — Также продолжается прокачка кондиционной нефти в сторону порта Усть-Луга, и ожидаем ее поступление в порт утром 8 мая».
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Рынки , Экономика , Дмитрий Медведев , Александр Новак , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Ростехнадзор , СКР , МВД , Минэнерго , ФСИН
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