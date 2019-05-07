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Биржи АТР закрылись в основном ростом в рамках коррекции 

Прайм 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам вторника в рамках коррекции после резкого падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов Shanghai Composite вырос на 0,69%, до 2926,39 пункта, Shenzhen Composite — на 1,62%, до 1540,31 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index прибавил 0,5% и составил 29363,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,19%, до отметки в 6295,7 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 1,51% — до 21923,72 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,88%, до 2176,99 пункта.
Во вторник на биржах Азии произошла коррекция после сильного падения днем ранее. В то же время на биржах Японии и Южной Кореи отмечались распродажи, поскольку эти рынки были закрыты в понедельник, и инвесторы во вторник получили возможность отыграть негатив предыдущего дня.
В понедельник китайские индексы упали на 5-7%, вслед за ними в минусе закрылись и остальные биржи региона, что было связано с заявлениями президента США Дональда Трампа о торговле с Китаем. В воскресенье Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары.
"Сегодняшнее снижение связано с торговыми опасениями. Эти опасения привели к росту курса иены, что оказало давление на стоимость акций экспортеров", — прокомментировал агентству Франс Пресс динамику на бирже Японии старший технический аналитик Daiwa Securities Эйдзи Киноути (Eiji Kinouchi). Курс доллара к иене снижается до 110,62 иены за доллар с 110,76 иены днем ранее.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , France-Presse
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