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Курс доллара: официальный курс доллара повысился на 1,2 копейки, евро — на 1 

Банки.ру + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России установил официальные курсы валют с 9 мая.
Курс доллара вырос на 1,21 копейки, составив 65,2287 рубля (65,2166 рубля на 8 мая). Курс евро увеличен на 0,71 копейки до 73,0888 рубля (с 73,0817 рубля на 8 мая).
На биржевых торгах, как и в начале валютной сессии среды, наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:23 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 65,23 рубля (минус 18 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 73,1 рубля (минус почти 10 копеек).
Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 65,17—65,34 рубля за доллар и 73,03—73,18 рубля за евро.
Банки.ру: последние новости
Стоимость биткоина превысила 6 000 долларов впервые с ноября Официальный курс доллара повысился на 70 копеек, евро — на 80 ​Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 22 копейки и к евро — на 15
Рынки , Центральный банк России , Евро , Доллар
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