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Россия «догнала и перегнала» США по дешевизне курицы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Разница цен на российское и американское мясо птицы за последние годы достигла рекордного уровня, сообщил главный аналитик группы «Черкизово», одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, Андрей Дальнов.
«В 2018 году средняя розничная цена в США составила 3,2 доллара за килограмм, а в России — 2,1 доллара», — приводит его слова РИА «Новости».
Дальнов напомнил, что перед кризисом 1998 года тушка курицы в России была дороже, чем в США, примерно на 50 центов.
«Во времена СССР было модно «догонять и перегонять» Америку. Сейчас можно сказать, что по одному важному показателю — дешевизне курицы — мы США действительно перегнали», — отметил эксперт.
Он отметил, что в России стали производить гораздо больше мяса. Но вместе с тем, продолжил Дальнов, выросло и потребление мяса птицы на душу населения: с середины 1990-х годов этот показатель увеличился втрое — до 35 килограммов, причем примерно 33 килограмма приходится на курицу, остальное — индейка и прочие виды.
Кроме того, по его словам, драматически изменилась структура предложения: если в начале 1990-х на импорт приходилось две трети потребления, то сейчас доля отечественного производства приближается к 100%.
Свою роль сыграло и ослабление рубля. Управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что себестоимость производства мяса в России практически целиком зависит от курса доллара.
«Но даже при условии перечисленных факторов, низкий уровень цен на российскую мясопродукцию из курицы показывает, что производственно-сбытовая цепочка мяса птицы в России является одной из наиболее эффективных», — заключил он.
В начале 2017 года газета ВЗГЛЯД писала, что продажам российской курятины мешает ее цена.
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