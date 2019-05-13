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Китай ответил на повышение американских пошлин 

РИА Новости + ещё 39 8 часов назад
Фото: Daily Storm
КИТАЙ С 1 ИЮНЯ ВВОДИТ ВВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ЭКСПОРТ ИЗ США НА РАЗЛИЧНЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ РАЗМЕРОМ 25%, 20% И 10% ОБЪЕМОМ $60 МЛРД — МИНФИН КНР РИА НОВОСТИ
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