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Китай ответил на повышение американских пошлин
РИА Новости
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ещё 39
8 часов назад
Фото:
Daily Storm
Комментарии
КИТАЙ С 1 ИЮНЯ ВВОДИТ ВВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ЭКСПОРТ ИЗ США НА РАЗЛИЧНЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ РАЗМЕРОМ 25%, 20% И 10% ОБЪЕМОМ $60 МЛРД —
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