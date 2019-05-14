Китайские пошлины обвалили фондовый рынок США

14 мая азиатские ценные бумаги незначительно подешевели после мощного обвала рынка акций в США. Накануне основные индексы американских бирж показали максимальное падение с начала 2019 года. Основной причиной паники среди инвесторов аналитики считают решение Пекина ввести тарифные ограничения на ряд поставляемой из Штатов продукции. Так азиатская республика ответила на пошлины Вашингтона. Чем новый виток торговой войны угрожает мировому фондовому рынку — в материале RT.

Во вторник, 14 мая, торги на фондовых рынках Азии закрылись в минусе. По итогам сессии индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,69% и снизился до 2883 пунктов, гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 1,5% — до 28 122 пунктов, а японский Nikkei просел на 0,59% — до 21 067 пунктов.

Снижение азиатских котировок произошло после мощного обвала американского рынка акций накануне. Так, 13 мая промышленный индекс Dow Jones упал на 2,38%, до 25 324 пунктов, а корпоративный индекс S&P 500 — на 2,41%, до 2811 пунктов, а высокотехнологичный NASDAQ — на 3,4% — до 7647 пунктов. По данным MarketWatch, падение индикаторов оказалось сильнейшим с начала 2019 года.

Панику на биржах США спровоцировало решение Китая установить повышенные тарифы на импорт американской продукции. В частности, согласно сообщению Министерства финансов КНР, с 1 июня Пекин вводит пошлины в отношении более 5 тыс. наименований товаров из Штатов на общую сумму $60 млрд

Действия Китая стали ответной реакцией на ограничения Вашингтона. Напомним, 10 мая США решились на обострение торговой войны с азиатской республикой и повысили пошлины с 10 до 25% на китайские товары суммой $200 млрд Помимо этого, Дональд Трамп также распорядился дополнительно обложить тарифами продукцию из КНР объёмом $300 млрд Таким образом, как ожидается, под американские ограничения подпадёт практически весь импорт из Китая. Об этом ранее сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

С начала 2019 года Вашингтон и Пекин провели 11 раундов переговоров для урегулирования торговых противоречий и неоднократно заявляли о прогрессе в достижении итоговой сделки. Последняя встреча представителей двух стран прошла с 9 по 10 мая, хотя первоначально соответствующее соглашение должно было быть подписано ещё до 1 марта. На этом фоне затянувшийся переговорный процесс стал вызывать недовольство Дональда Трампа. Это, по его словам, и послужило поводом для анонсирования новых пошлин.

«Рынки были оптимистично настроены на 11-й раунд торговых переговоров, и ожидали скорого заключения торговой сделки. Таким образом, оптимизм уже был заложен в ценах акций. По этой причине, после сообщений об эскалации торгового конфликта началась распродажа активов на фондовом рынке», — отметила в беседе с RT младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова.

По словам ведущего аналитика QBF Олега Богданова, ранее участники рынка не учитывали возможность очередного повышения тарифов. Теперь после взаимного обмена пошлинами между США и КНР инвесторы пересматривают свои прогнозы относительно роста мировой экономики.

«По мнению аналитиков, последнее повышение пошлин приведёт к сокращению темпов роста китайского ВВП на один процентный пункт. Это, в свою очередь, скажется и на замедлении мировой экономики. В результате, снизятся прибыли глобальных корпораций, поэтому инвесторам сейчас нет смысла покупать дорогие акции», — пояснил Богданов в разговоре с RT.

В ожидании сделки

Впрочем, по мнению экспертов, ситуация на американском фондовом рынке пока ещё не дошла до критической точки. Как отметил шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, даже в условиях наблюдаемой распродажи ценных бумаг индекс S&P 500 по-прежнему удерживается выше психологической отметки 2800 пунктов. Таким образом, инвесторы сохраняют надежду на заключение торгового соглашения в ближайшие месяцы.

«Главное, что китайская делегация не развернулась и не ушла с переговоров, а уже введённые с обеих сторон жёсткие пошлины только ускорят необходимость быстрее прийти к компромиссу и заключить всеобъемлющую сделку», — добавил Пушкарёв в интервью RT.

Как полагает Александра Овчинникова, инвесторы рассчитывают на позитивный исход встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в конце июня на саммите G20. На этом фоне в ближайшее время биржевые котировки могут начать умеренно восстанавливаться.

В то же время, по словам эксперта, Китай по-прежнему не планирует идти на уступки США по вопросам поддержки национальной экономики и защите прав интеллектуальной собственности. Таким образом, даже в случае возможного заключения сделки стороны могут вновь пойти на обострение конфликта и тем самым спровоцировать новый обвал рынка акций.

«Сделка не гарантирует, что стороны будут соблюдать условия торгового соглашения в долгосрочной перспективе. Китай может почувствовать давление на экономический рост, которое усиливается сдерживающими требованиями США. В то же время Штаты, наоборот, могут посчитать прописанные ограничения к КНР недостаточно эффективными, и что экономическая активность Китая по-прежнему слишком высока. В этом случае произойдёт усиление торгового спора, и рынки снова будут подвержены турбулентности», — заключила Овчинникова.