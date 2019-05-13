Курс доллара: рубль ожидает испытание на прочность

Начало мая принесло рублю и большинству валют развивающихся стран умеренное снижение на фоне роста нервозности на глобальных рынках. В частности, речь об опасениях относительно возможности повышения пошлин в торговле между США и Китаем. С учётом усиления геополитических рисков к началу лету рубль может ещё больше ослабнуть, прогнозирует опрошенные News.ru эксперты.

За первую декаду мая рубль ослаб к доллару на 62 копейки, и американская валюта по итогам основной торговой сессии на Мосбирже 10 мая торговалась на уровне 65,25 рубля. Евро подорожал за десять дней ещё больше — на 1,05 рубля. Это можно считать умеренным снижением курса российской валюты, считает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский . Причиной такой динамики были волнения международных инвесторов по поводу возможного исхода торговых войн между Китаем и США, поясняет он. Реализация угрозы роста пошлин в торговле между этими двумя странами в целом может найти отражение в общем уровне деловой активности в мире, указывает эксперт.

«Для краткосрочных перспектив рубля именно подобные общерыночные тенденции играют основополагающую роль», — отмечает Поддубский.

Ещё один фактор — это пересмотр 8 мая Банком России объёма покупок валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила. Это может оказывать давление на рубль, оценивает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. По ожиданиям участников рынка, отмечает он, регулятор увеличит вложения с нынешних 255,4 млрд рублей до 350 млрд

«В условиях низких объёмов торгов это может ослабить курс рубля», — прогнозирует он.

Доллар, по оценкам Тимошенко, на этом фоне может укрепиться к российской валюте до 66 рублей к концу мая, а торговый диапазон может составлять 64,2-66 рубля. По евро также можно говорить о потерях рубля, поэтому под завершение нынешнего месяца европейская валюта может торговаться в пределах 71,9-73,8 рубля.

Свою лепту может внести и традиционный «набор» санкционных рисков, который может активизироваться ближе к лету, добавляет финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

«В целом геополитические риски в регионах, затрагивающих интересы США и России (Венесуэла, Северная Корея, Украина), в последнее время возросли», — констатирует он.

Другой риск несёт в себе нефть, продолжает эксперт. В случае если в новостном поле появятся сигналы о том, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи не будет продлена до конца 2019 года, котировки энергоносителя могут попасть под ощутимое давление, откатившись к $64-65 за баррель.

Внутри же России будет наблюдаться сезонное ухудшение динамики счёта текущих операций и отток капитала, рассуждает Дейнека. Также, по его мнению, возможное снижение ключевой ставки ЦБ в июне хоть гипотетически и полезно для российской валюты, но способно ослабить интерес иностранцев к операциям кэрри-трейд, уход нерезидентов с долгового рынка может оказать давление на национальную валюту. Сезонный спрос граждан на валюту, как фактор второго порядка, также создаёт дополнительные риски для рубля. Таким образом, весна может закончиться для пары рубль/доллар котировками в рамках 66-66,5 рубля, а для пары рубль/евро — 74-74,5 рубля, прогнозирует он.

С коллегами солидарен главный аналитик Альфа-Банка Гельды Союнов . По его оценкам, ослаблению рубля могут способствовать, в первую очередь, внешние факторы. К ним же прибавится небольшое негативное влияние роста объёмов операций по покупке валюты, проводимой Минфином в рамках исполнения бюджетного правила. Таким образом, рассуждает Союнов, доллар может завершить май укреплением до 66,2 рубля.

Однако нефть может усилить привлекательность рубля со стороны иностранного капитала, добавляет Максим Тимошенко из «Русского Стандарта». Чёрное золото продолжит искать свою равновесную цену после сильной коррекции на длинных майских выходных. Пока же котировки «бочки» ниже $70, что связано с ростом добычи нефти в Штатах. Он компенсирует потери от снижения объёмов её поставок из находящихся под санкциями Венесуэлы и Ирана, поясняет эксперт.

«Если нефти удастся вернуться к уровням $73 за баррель, то это вкупе с начинающимся налоговым периодом способно вернуть доллар в диапазон 64-64,5 рубля», — оценивает аналитик.

Таким образом, единогласны опрошенные News.ru эксперты, сейчас складываются благоприятные условия для покупки долларов и евро.