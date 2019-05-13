​Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленно

Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,07% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 513,23 пункта. Индекс РТС вырос на 0,19% — до отметки 1 216,13.

Рынок акций входит в «медвежью» фазу, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов

«Российский рынок акций в пятницу потерял более процента, и ушел глубоко под отметку 2 530 пунктов по Индексу Мосбиржи. Таким образом, можно говорить о том, что восходящий тренд на отечественном фондовом рынке сломлен», — комментирует эксперт.

Теперь, замечает он, ближайшей поддержкой для рублевого индикатора выступает отметка 2 500 пунктов, а при ее сломе следующей целью «медведей» станет район 2 460 пунктов.

«Основная причина негатива — повысившиеся риски, что торговое соглашение между США и Китаем не будет заключено, что грозит спадом мирового производства. С прошедших же накануне торговых переговоров пока нет никаких конкретных новостей», — поясняет аналитик.

Сегодня с утра внешний фон умеренно негативный: падают азиатские индексы, около процента теряют американские фьючерсы. «Однако российский рынок акций в пятницу закрывался на внутридневных минимумах американских индексов — поздно ночью фондовые индексы США не только отыграли 1,5-процентное снижение, но и под занавес торгов вышли в плюс», — указывает Антонов.

Кроме того, продолжает лон, пытается подрасти и нефть, которая может уйти выше отметки 71 доллар за баррель.