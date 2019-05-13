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Курс евро: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском + ещё 5 4 часа назад
Фото: Reuters
На открытии торгов в понедельник, 13 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 37 копеек — до 65,44 рубля.
Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 73,50 рубля.
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