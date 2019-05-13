Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
14.05
$
65.4703
+0.2416
€
73.5231
+0.4343
ММВБ
13.05 14:00
$
65.3825
+0.0425
€
73.4600
+0.0500
Forex
13.05 14:00
$
65.3845
+0.0423
€
73.4301
+0.0273
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.25
$
65.54
€
73.35
€
73.50
Прогноз
13.05 – 20.05
$
65.90
€
73.35
Индексы и котировки
Brent
71.71
+0.03
Золото
1283.40
–0.00
РТС
1217.80
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
13.05
1.1235
+0.0048
29.04
1.1186
09.05
29.04
17.04
Курс евро: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
+
ещё 5
4 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов в понедельник, 13 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 37 копеек — до 65,44 рубля.
Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 73,50 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Лукашенко оценил ущерб от некачественной нефти в сотни миллионов долларов
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США
Рубль в начале торгов 8 мая растёт к доллару и евро
Рынки
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия резко сократила экспорт пшеницы
Россельхознадзор ответил на сообщения о дефиците молока
У москвичей через MasterCard похитили миллионы
Долги россиян начали массово возвращать через суд
40
«Бюджет выдержит»: Минтруд о пенсиях жителям Донбасса
12
Видео
Рубль пошел вниз
Рынки
Киев — Москва: почему украинцы не едут в Россию
Экономика
Статьи
Тревожный сигнал: Что ждет доллар и евро
Рынки
Рубль принесут в жертву: Трамп ударил по Китаю
Экономика
Статьи
Падение неизбежно: что прикончит рубль
Экономика
Рынки
Трамп обрушил китайские биржи
Рынки
Дали обещание: россиян не выпустят из страны
Личный счет
Грязная российская нефть вызвала «тревожные вопросы»
Экономика
Статьи
Внимание — розыск: в деле «грязной» нефти новый поворот
Экономика
Дальневосточный гектар: почему он не нужен и даром
Недвижимость
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение