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Китайские биржи открылись в минусе на фоне торговых противоречий с США 

РИА Новости + ещё 27 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
Фондовые биржи Китая на фоне обострения торгового конфликта с США открылись в среду с падения котировок, свидетельствуют данные торгов.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 1,9% — до 28009,15 пункта,
Shanghai Composite снизился на 0,17% — до 2898,89 пункта, Shenzhen Composite потерял 0,74% — 1540,27 пункта.
Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. Так, США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.
В ответ в понедельник китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня введёт повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Минфин
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