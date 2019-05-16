Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг, 16 мая, растут.

Июньские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,60%, составив $62,39 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 0,57% — до $72,18 за баррель.