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Цены на нефть растут 

RT на русском + ещё 8 8 часов назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг, 16 мая, растут.
Июньские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,60%, составив $62,39 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 0,57% — до $72,18 за баррель.
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