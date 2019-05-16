Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленно 

Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга рзнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,31% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 554,49 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,44% — до отметки 1 247,02 Индекс Мосбиржи откроется снижением в районе 0,3%, прогнозировал перед началом торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. После закрытия российского рынка фондовая Америка чуть-чуть подросла, но сегодня фьючерсы на ведущие мировые индексы снижаются в пределах 0,3%, поясняет он.