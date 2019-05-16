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Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленно 

Банки.ру + ещё 12 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга рзнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,31% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 554,49 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,44% — до отметки 1 247,02 Индекс Мосбиржи откроется снижением в районе 0,3%, прогнозировал перед началом торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. После закрытия российского рынка фондовая Америка чуть-чуть подросла, но сегодня фьючерсы на ведущие мировые индексы снижаются в пределах 0,3%, поясняет он.
Банки.ру: последние новости
Официальный курс доллара понизился на 17 копеек, евро — на 15 Официальный курс доллара повысился на 24 копейки, евро — на 43 ​Фондовые торги в России начались в «красной зоне»
Рынки , Личный счет , Недвижимость , Цена на нефть , Алексей Антонов , Московская биржа
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