Фондовые торги в РФ стартовали ростом индексов 

Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,53% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 575,9 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65% — до отметки 1 249,56 Внешний фон улучшился, но санкционные риски вновь на повестке, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
«После заметного снижения накануне в ходе вчерашних торгов на глобальных рынках наблюдалось коррекционное восстановление. Тема торгового спора США-Китай остается в центре внимания инвесторов. Вчера американский Президент призвал Федрезерв «соответствовать тем мерам, на которые пойдет Китай, чтобы компенсировать экономические потери из-за пошлин», в то же время успокаивая инвесторов словами о том, что с Пекином продолжается диалог. При этом инвесторы видят риски вероятного роста инфляции в Штатах из-за пошлин, что ограничит возможности регулятора по снижению ставки», — комментирует эксперт.