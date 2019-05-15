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Фондовые торги в РФ стартовали ростом индексов 

Банки.ру 15 мая 2019
Фото: Reuters
Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,53% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 575,9 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65% — до отметки 1 249,56 Внешний фон улучшился, но санкционные риски вновь на повестке, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
«После заметного снижения накануне в ходе вчерашних торгов на глобальных рынках наблюдалось коррекционное восстановление. Тема торгового спора США-Китай остается в центре внимания инвесторов. Вчера американский Президент призвал Федрезерв «соответствовать тем мерам, на которые пойдет Китай, чтобы компенсировать экономические потери из-за пошлин», в то же время успокаивая инвесторов словами о том, что с Пекином продолжается диалог. При этом инвесторы видят риски вероятного роста инфляции в Штатах из-за пошлин, что ограничит возможности регулятора по снижению ставки», — комментирует эксперт.
Банки.ру: последние новости
Фондовые торги в РФ стартовали ростом индексов Официальный курс доллара понизился на 17 копеек, евро — на 15 Официальный курс доллара повысился на 24 копейки, евро — на 43
Комментарии
Рынки , Михаил Поддубский , ФРС , Промсвязьбанк , Московская биржа
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