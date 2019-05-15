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Курс доллара: рубль растёт к доллару 

RT на русском 15 мая 2019
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль незначительно растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 4 копейки — до 64,93 рубля.
Курс евро вырос на 2 копейки и составил 72,77 рубля.
RT на русском: последние новости
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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