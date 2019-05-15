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Курс британского фунта опустился до трехмесячного минимума 

ТАСС 19 часов назад
Фото: ТАСС
Курс британского фунта стерлингов опустился в среду до самой низкой отметки за последние три месяца из-за опасений, вызванных предстоящим в начале июня четвертым по счету голосованием Палаты общин по соглашению об условиях Brexit. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.
В среду вечером британская валюта пробила отметку в 1,29 доллара за фунт, опустившись до уровня в 1,286 доллара за фунт. Более низкий показатель в последний раз наблюдался 15 февраля — на следующий день после того, как британский парламент выступил против подхода премьера Терезы Мэй к осуществлению Brexit.
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Рынки , Экономика , Тереза Мэй , Парламент Великобритании
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